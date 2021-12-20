Стало известно, как США будут реагировать на нападение России на Украину. Фото: eurointegration.com.ua

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Соединенные Штаты Америки обещают жесткие санкции против Кремля и военную помощь Украине в случае российской агрессии.

Американские военнослужащие не будут задействованы в случае полномасштабного вторжения России в Украину. На агрессию России Вашингтон будет отвечать только санкциями. Об этом рассказала временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в эксклюзивном интервью «Общественному».

Президент Байден ясно дал понять, что он не намерен разворачивать войска. Однако, как мы уже сказали, будет несколько ответов. Во-первых, как я говорила ранее, это будет очень сильный экономический ответ, не только со стороны нас, а и со стороны наших европейских партнеров, которые примут экономические меры и применят санкции против России, которые значительно больше и строже, чем мы делали в прошлом, — сказала Квин.

По словам временной поверенной, на предыдущую агрессию России против Украины США не отвечали самыми жесткими санкциями. Теперь в Вашингтоне снова рассматривают эти санкции.

Кроме того, заокеанские партнеры будут продолжать поставлять Украине военное оборудование. Также США обещают позаботиться об укреплении «наших союзников по НАТО, которые граничат с Украиной».

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон считает маловероятно командирование войск в Украину в случае нападения Российской Федерации.

Источник: «Общественное»