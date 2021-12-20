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Ракурс

В Карпатах ударили мощные морозы (ФОТО)

20 дек 2021, 11:24
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Погода в Украине удивила резким похолоданием. В Карпатах по состоянию на 9.20 20 декабря температура воздуха опустилась до −14°С.

Критические температуры зафиксировали на горе Поп Иван Черногорский. Об этом сообщает пресс-служба спасательного пункта на своей странице в Facebook.

Сніг у Карпатах. Фото: FacebookНаверху облачно, ветер западный, 6−8 м/с.Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что 20 декабря в Карпатах ожидается значительная снеголовичная опасность, снегопады и метель.


По данным ГСЧС, в горах Ивано-Франковской, Львовской областей и на высокогорье Закарпатской области сохраняется третий уровень опасности.Погода в Карпатах. Фото: Gismeteo

Погода в Карпатах. Фото: GismeteoНапомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине 20 декабря будет преобладать пасмурная и прохладная, синоптики прогнозируют снегопады. На юге и востоке Украины температура будет достигать +2° выше нуля.

Источник: Ракурс


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