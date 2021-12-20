https://racurs.ua/n164659-v-karpatah-udarili-moschnye-morozy-foto.html

Ракурс

Погода в Украине удивила резким похолоданием. В Карпатах по состоянию на 9.20 20 декабря температура воздуха опустилась до −14°С.

Критические температуры зафиксировали на горе Поп Иван Черногорский. Об этом сообщает пресс-служба спасательного пункта на своей странице в Facebook.

Наверху облачно, ветер западный, 6−8 м/с.Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что 20 декабря в Карпатах ожидается значительная снеголовичная опасность, снегопады и метель.

По данным ГСЧС, в горах Ивано-Франковской, Львовской областей и на высокогорье Закарпатской области сохраняется третий уровень опасности.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине 20 декабря будет преобладать пасмурная и прохладная, синоптики прогнозируют снегопады. На юге и востоке Украины температура будет достигать +2° выше нуля.