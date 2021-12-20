Посольство США посмеялось над заявлением МИД России по Украине

https://racurs.ua/n164657-posolstvo-ssha-posmeyalos-nad-zayavleniem-mid-rossii-po-ukraine.html

Ракурс

Американцы издевательски ответили на предложения России установить зоны контроля в мире.

В посольстве Соединенных Штатов Америки откровенно посмеялись над заявлением Министерства иностранных дел РФ по отношению к Украине как независимому государству.

На минувшей неделе пресс-секретарь Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Россия всегда относилась к Украине как к суверенному государству. Стремление Украины вступить в НАТО она назвала «отработкой методик западных кураторов, но никак не выражением воли суверенного государства».

В записи в Twitter Посольства США в Украине американские дипломаты отреагировали на заявление спикерши министра Лаврова «хохочущим» смайлом.

Кроме того, они добавили:

Мы с нетерпением ждем немедленного отвода российских сил из Крыма и Донбасса.

Напомним, Россия перешла к прямым угрозам НАТО, заявив, что имеет достаточно военной техники, если Альянс не рассмотрит договор о нерасширении. Страна-агрессор хочет гарантий от НАТО об отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.