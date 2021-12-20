Ляшко назвал регионы, которые нельзя выводить из «красной» ковид-зоны

Виктор Ляшко, фото: Кабинет министров

https://racurs.ua/n164656-lyashko-nazval-regiony-kotorye-nelzya-vyvodit-iz-krasnoy-kovid-zony.html

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В Украине только два из 25 регионов — Волынская и Запорожская области — не соответствуют условиям выхода из «красной» зоны.

Остальные 23 региона уже либо выведены из «красного» уровня, либо будут выведены в ближайшие дни решением комиссии по вопросам техногенно-экологической опасности и чрезвычайных ситуаций. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил об этом сегодня, 21 декабря, во время видеобрифинга.

В то же время Ляшко отметил, что эпидситуация в Украине, где в октябре-ноябре наблюдалась вспышка заболеваемости из-за распространения штамма «дельта», сегодня значительно лучше, чем в европейских странах.

Но наряду с этим нам грозит и новый вариант «омикрон», который обнаружен уже более чем в 90 странах мира, в том числе и в Украине. А возможные последствия циркуляции и доминирования этого штамма пока не установлены, — добавил Ляшко.



Напомним, в Украине за минувшие сутки, 19 декабря, были выявлены менее 3 тыс. новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.