Коронавирус в Украине. Инфографика: Минздрав

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Статистика коронавируса в Украине на выходные традиционно идет на спад.

В воскресенье, 19 декабря, были зафиксированы 2 тыс. 536 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели 250 детей и 26 медицинских работников. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В больницы за минувшие сутки госпитализировали 1 тыс. 241 человек, умерли от ковида 157 больных. Преодолеть болезнь сумели 6 тыс. 690 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 3 млн 610 тыс. 687 человек, а выздоровели уже 3 млн 338 тыс. 555 человек. Коронавирус унес жизни 93 тыс. 262 человек.

Вакцинировались от ковида 36 тыс. 27 человек. Первую дозу получили 11 тыс. 41 человек, а полностью иммунизированы 24 тыс. 986 человек. От начала вакцинальной кампании привиты 14 млн 386 тыс. 387 украинцев, из них полностью иммунизированы и получили две дозы 12 млн 986 тыс. 872 человека.

Напомним, новый штамм коронавируса «Омикрон» 18 декабря официально обнаружили в Украине. Человек, который оказался инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов.