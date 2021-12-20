Коронавірус в Україні. Інфографіка: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n164648-menshe-3-tys-novyh-hvoryh-ta-157-smertey-kovid-v-ukrayini-za-dobu.html

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Статистика коронавірусу в Україні на вихідні традиційно йде на спад.

У неділю, 19 грудня, було зафіксовано 2 тис. 536 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли 250 дітей та 26 медичних працівників. Про це 20 грудня повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

До лікарень за минулу добу госпіталізували 1 тис. 241 особу, померли від ковіду 157 хворих. Подолати хворобу зуміли 6 тис. 690 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 млн 610 тис. 687 осіб, а одужали вже 3 млн 338 тис. 555 осіб. Коронавірус забрав життя 93 тис. 262 осіб.

Вакцинувалися від ковіду 36 тис. 27 людей. Першу дозу отримало 11 тис. 41 особа, а повністю імунізовані 24 тис. 986 осіб. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 млн 386 тис. 387 українців, з них повністю імунізовані та отримали дві дози 12 млн 986 тис. 872 особи.

Нагадаємо, новий штам коронавірусу «Омікрон» 18 грудня офіційно виявили в Україні. Особа, яка виявилась інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів.