Курс валют встановив НБУ. Фото: flickr.com

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Офіційний курс гривні до іноземних валют на 20 грудня знизив Національний банк України.

У порівнянні з попереднім банківським днем долар подорожчав 5 коп. Вартість долара на 17 грудня становила 27 грн 19 коп. за 1 дол. Сьогодні американська валюта коштує 27 грн 24 коп. за дол. Таким чином, долар вже третій день поспіль долар триматися вище 27 грн. Про це повідомляється на сайті регулятора.

Курс гривні до євро встановлено на рівні 30 грн 85 коп. за євро.

За інформацією порталу Мінфін, на готівковому ринку станом на 7.40 долар купують у середньому по 27 грн 13 коп., а продають — по 27 грн 20 коп.

На відкритті міжбанку 17 грудня долар у порівнянні з закриттям попередньої сесії піднімався на три копійки — до 27 грн 22 коп. Протягом торгів іноземна валюта ще більше зміцнювалася та завершила їх на 27 грн 27 коп.

Нагадаємо, фінансовий аналітик Тарас Котович заявляв, що депозит в гривні для українців є вигіднішим, ніж у доларах, оскільки у США також лютує інфляція. Тому вклавшись у доларовий депозит, можна залишитися в мінусі.

Джерело: Мінфін