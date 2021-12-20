Курс валют установил НБУ. Фото: flickr.com

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Ракурс

Официальный курс гривны к иностранным валютам на 20 декабря понизил Национальный банк Украины.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подорожал 5 коп. Стоимость доллара на 17 декабря составляла 27 грн 19 коп. за 1 долл. Сегодня американская валюта стоит 27 грн 24 коп. за дол. Таким образом, доллар уже третий день подряд доллар держаться выше 27 грн. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Курс гривны к евро установлен на уровне 30 грн 85 коп. за евро.

По информации портала Минфин, на наличном рынке по состоянию на 7.40 доллар покупают в среднем по 27 грн 13 коп., а продают по 27 грн 20 коп.

На открытии межбанка 17 декабря доллар по сравнению с закрытием предыдущей сессии поднимался на три копейки — до 27 грн 22 коп. В течение торгов иностранная валюта еще больше укреплялась и завершила их на 27 грн 27 коп.

Напомним, финансовый аналитик Тарас Котович заявлял, что депозит в гривне для украинцев выгоднее, чем в долларах, поскольку в США также свирепствует инфляция. Поэтому вложившись в долларовый депозит, можно остаться в минусе.

Источник: Минфин