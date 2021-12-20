Супертайфун на Филиппинах привел к гибели более 200 человек. Фото: flickr.com

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Ракурс

На Филиппинах в результате супермощного тайфуна «Рай» погибли уже 208 человек.

Одним из наиболее пострадавших островов стал Бохоль, где погибли по меньшей мере 74 человека. Еще 239 человек получили повреждения в результате стихийного бедствия, а 52 человека пропали без вести. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Национальную полицию.

Отмечается, что 300 тыс. человек покинули свои дома и прибрежные курорты.

Тайфун «Рай» наделал беды в южных и центральных районах Филиппин — срывал крыши, выкорчевал деревья, переворачивал бетонные опоры электропередач, разрушал деревянные дома и затапливал села.

Ранее сообщалось, что на Филиппинах из-за тайфуна Раи погибли 75 человек и 300 тыс. человек покинули свои дома. Скорость ветра достигала 195 км в час. Ветер сносил дома и бетонные опоры, срывал крыши зданий и вырывал с корнями большие деревья. Некоторым людям пришлось подниматься на возвышенности, многие забирались на крыши, потому что из-за тайфуна прибывала вода.

Источник: AFP