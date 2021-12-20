Супертайфун на Філіппінах призвів до загибелі понад 200 осіб. Фото: flickr.com

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Ракурс

На Філіппінах внаслідок суперпотужного тайфуну «Рай» загинули вже 208 осіб.

Одним із найбільш постраждалих островів став Бохоль, де загинули щонайменше 74 особи. Ще 239 осіб дістали ушкодження внаслідок стихійного лиха, а 52 особи зникли безвісти. Про це повідомляє AFP з посиланням на національну поліцію.

Зазначається, що 300 тис. осіб залишили свої оселі та прибережні курорти.

Тайфун «Рай» наробив лиха у південних та центральних районах Філліпін — зривав дахи, викорчував дерева, перекидав бетонні опори електропередач, руйнував дерев’яні будинки та затоплював села.

Раніше повідомлялося, що на Філіппінах через тайфун Раї загинули 75 людей і 300 тис. осіб залишили свої будинки. Швидкість вітру досягала 195 км на годину. Вітер зносив будинки та бетонні опори, зривав дахи будівель та виривав з корінням великі дерева. Деяким людям довелося підніматися на височини, багато хто забирався на дахи, бо через тайфун прибувала вода.

Джерело: AFP