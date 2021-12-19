Свято. Фото:

https://racurs.ua/ua/n164645-20-grudnya-yake-svyato-vidznachaut-i-chogo-ne-mojna-robyty.html

Ракурс

Свято завтра — 20 грудня — Міжнародний день солідарності людей. Відзначається свято з 2006 року, а оголошено Генеральною Асамблеєю ООН було 2005 року. Мета цього дня — згуртувати людей усього світу, щоби разом впоратися з різноманітними глобальними проблемами та досягти розвитку.

20 грудня в церковному календарі — день пам’яті святителя Амвросія Медіоланського. Святитель народився в місті Тревір 340 року в досить заможній родині. Саме він став першим латинським святителем у церкві, хоча й був вихованим родиною християн.

Його основною метою було припинення єресі та він доклав для цього чимало зусиль. Амвросія любили та поважали за його людяність та чесність. Також він отримав від Господа вміння творити чудеса.

Що не можна робити в цей день:

не можна веселитися. Це правило діє до самого Різдва;

не варто лаятися чи сперечатися, а також сумувати, щоби наступний рік пройшов добре;

не варто брати гроші в борг.

Народні прикмети: