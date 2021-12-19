Праздник. Фото: istock

https://racurs.ua/n164645-20-dekabrya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-chego-nelzya-delat.html

Ракурс

Праздник завтра — 20 декабря — Международный день солидарности людей. Отмечается праздник с 2006 года, а объявлен Генеральной Ассамблеей ООН был в 2005 году. Цель этого дня — сплотить людей всего мира, чтобы вместе справиться с разнообразными глобальными проблемами и достичь развития.

20 декабря в церковном календаре — день памяти святителя Амвросия Медиоланского. Святитель родился в городе Тревир 340 года в достаточно богатой семье. Именно он стал первым латинским святителем в церкви, хотя и был воспитанным семьей христиан.

Его основной целью было прекращение ереси и он приложил к этому немало усилий. Амвросия любили и уважали за него человечность и честность. Также он получил от Господа умение творить чудеса.

Что нельзя делать в этот день:

нельзя веселиться. Это правило действует до самого Рождества;

не следует ругаться или спорить, а также унывать, чтобы следующий год прошел хорошо;

не стоит брать деньги в долг.

Народные приметы: