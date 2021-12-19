Ракурсhttps://racurs.ua/
Праздник. Фото: istock
20 декабря — какой праздник отмечают и чего нельзя делатьhttps://racurs.ua/n164645-20-dekabrya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-chego-nelzya-delat.htmlРакурс
Праздник завтра — 20 декабря — Международный день солидарности людей. Отмечается праздник с 2006 года, а объявлен Генеральной Ассамблеей ООН был в 2005 году. Цель этого дня — сплотить людей всего мира, чтобы вместе справиться с разнообразными глобальными проблемами и достичь развития.
20 декабря в церковном календаре — день памяти святителя Амвросия Медиоланского. Святитель родился в городе Тревир 340 года в достаточно богатой семье. Именно он стал первым латинским святителем в церкви, хотя и был воспитанным семьей христиан.
Его основной целью было прекращение ереси и он приложил к этому немало усилий. Амвросия любили и уважали за него человечность и честность. Также он получил от Господа умение творить чудеса.
Что нельзя делать в этот день:
- нельзя веселиться. Это правило действует до самого Рождества;
- не следует ругаться или спорить, а также унывать, чтобы следующий год прошел хорошо;
- не стоит брать деньги в долг.
Народные приметы:
- солнце скрылось за облаками — ждите снегопада;
- если идет 20 декабря мокрый снег, то лето будет с дождями;
- если солнце в дымке, то скоро начнется вьюга;
- если идет сухой и легкий снег, будущее лето будет сухим.
.