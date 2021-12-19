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Праздник. Фото: istock

20 декабря — какой праздник отмечают и чего нельзя делать

19 дек 2021, 22:08
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Праздник завтра — 20 декабря — Международный день солидарности людей. Отмечается праздник с 2006 года, а объявлен Генеральной Ассамблеей ООН был в 2005 году. Цель этого дня — сплотить людей всего мира, чтобы вместе справиться с разнообразными глобальными проблемами и достичь развития.

20 декабря в церковном календаре — день памяти святителя Амвросия Медиоланского. Святитель родился в городе Тревир 340 года в достаточно богатой семье. Именно он стал первым латинским святителем в церкви, хотя и был воспитанным семьей христиан.


Его основной целью было прекращение ереси и он приложил к этому немало усилий. Амвросия любили и уважали за него человечность и честность. Также он получил от Господа умение творить чудеса.

Что нельзя делать в этот день:

  • нельзя веселиться. Это правило действует до самого Рождества;
  • не следует ругаться или спорить, а также унывать, чтобы следующий год прошел хорошо;
  • не стоит брать деньги в долг.

Народные приметы:

  • солнце скрылось за облаками — ждите снегопада;
  • если идет 20 декабря мокрый снег, то лето будет с дождями;
  • если солнце в дымке, то скоро начнется вьюга;
  • если идет сухой и легкий снег, будущее лето будет сухим.

Источник: Ракурс


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