Ляшко назвав регіони, які не можна виводити із «червоної» ковід-зони

Віктор Ляшко, фото: Кабінет міністрів

https://racurs.ua/ua/n164656-lyashko-nazvav-regiony-yaki-ne-mojna-vyvodyty-iz-chervonoyi-kovid-zony.html

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В Україні наразі лише два з 25 регіонів — Волинська та Запорізька області — не відповідають умовам виходу з «червоної» зони.

Решта 23 регіони вже або виведені з «червоного» рівня або будуть виведені найближчими днями рішенням комісії з питань техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив про це сьогодні, 21 грудня, під час відеобрифінгу.

Водночас Ляшко зазначив, що епідситуація в Україні, де в жовтні-листопаді спостерігався спалах захворюваності через поширення штаму «дельта», сьогодні є значно кращою, ніж в європейських країнах.

Але поряд з цим нам загрожує і новий варіант «омікрон», який виявлений вже у понад 90 країнах світу, зокрема і в Україні. А можливі наслідки циркуляції та домінування цього штаму наразі не встановлені, — додав Ляшко.



Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 19 грудня, виявили менше 3 тис. нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.