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РНБО. Фото: istock

Воєнний стан в Україні — за якої умови введуть, розповіли в РНБО

20 гру 2021, 10:52
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Воєнний стан в Україні запровадять лише у випадку необхідності і фактичного вторгнення з боку Російської Федерації.

Секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що зараз немає умов для введення воєнного стану в Україні, проте якщо вони з’являться, таке рішення буде ухвалено. Про це він розповів в інтерв’ю «Апострофу».

Він наголосив, що такої ситуації, яка відбувалася у 2014 році, коли військові не захищали свою країну — точно не буде. За його словами, усі чітко діятимуть згідно зі своїми інструкціями та своїми повноваженнями.

У нас це все під контролем, і ми щодня отримуємо інформацію від відповідних інституцій щодо цього. Сьогодні такої небезпеки ми не бачимо, — пояснив секретар РНБО.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вторгнення Росії в Україну може відбутися вже цієї зими, однак Збройні сили підготувалися до такого сценарію. Влада розробила план оборони в разі нападу російських військ. Українське керівництво прописало детальний план дій кожного відомства та структури. Уперше в історії країни будуть залучені всі відомства в разі вторгнення.

Джерело: Апостроф

Джерело: Ракурс


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