СНБО. Фото: istock

https://racurs.ua/n164655-voennoe-polojenie-v-ukraine-pri-kakom-uslovii-vvedut-rasskazali-v-snbo.html

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Военное положение в Украине будет введено только в случае необходимости и фактического вторжения со стороны Российской Федерации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что сейчас нет предпосылок для введения военного положения в Украине, однако если они появятся, такое решение будет принято. Об этом он рассказал в интервью «Апострофу».

Он подчеркнул, что такой ситуации, которая происходила в 2014 году, когда военные не защищали свою страну — точно не будет. По его словам, все будут четко действовать в соответствии со своими инструкциями и своими полномочиями.

У нас это все под контролем, и мы ежедневно получаем информацию от соответствующих институций по этому поводу. Сегодня такой опасности мы не видим, — объяснил секретарь СНБО.



Напомним, ранее мы сообщали, что вторжение России в Украину может состояться уже этой зимой, однако Вооруженные силы подготовились к такому сценарию. Власть разработала план обороны при нападении российских войск. Украинское руководство прописало детальный план действий каждого ведомства и структуры. Впервые в истории страны будут привлечены все ведомства при вторжении.

Источник: Апостроф