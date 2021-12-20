В Шотландии реабилитируют женщин, осужденных за колдовство. Фото: ujew.com.ua

https://racurs.ua/n164654-v-shotlandii-reabilitiruut-jenschin-osujdennyh-kak-vedm.html

Ракурс

В Шотландии посмертно помилуют женщин, осужденных сотни лет назад за колдовство.

Процесс реабилитации коснется 4 тыс. женщин, осужденных за колдовство на территории страны в промежутке между 16 и 18 ст. Законопроект о реабилитации этих женщин внесли шотландские парламентарии. Он предусматривает официальные извинения от имени правительства и установку памятника жертвам процессов о ведовство. Об этом пишет The Sunday Times.

По информации СМИ, процесс помилования коснется приговоров, которые произошли между 1563 и 1736 годами. В тот период женщин обвиняли в ворожбе, ночных превращениях в собак, причинении вреда королевскому флоту и регулярных встречах с дьяволом. Всех осужденных приговаривали к смертной казни через сожжение на костре.

Инициировал внесение законопроекта на рассмотрение в парламент Шотландии королевский адвокат и руководитель группы «ведьмы Шотландии» Клер Митчелл, которая выступает за пересмотр средневековых приговоров. А депутат от Шотландской национальной партии Натали Дон заявила, что законопроект могут принять летом 2022 года.

Эту ошибку можно исправить. Это правильно, что люди, которых ошибочно обвинили, заслуживают помилования, — заявила парламентарий.

Как известно, закон о колдовстве в Шотландии принял король Яков VI в 1597 году. Всех женщин, обвиненных в колдовстве, приговаривали к смертной казни. Судебные процессы на территории Британии продолжались до середины 18 в.

Напомним, в декабре 2020 года католическая церковь извинилась за сожжение «ведьм» через 400 лет в немецком городе Айхштэт. В 15−18 веке примерно 400 невинных людей подвергли пыткам и убили из-за обвинений в ведьмовстве.

Источник: The Sunday Times