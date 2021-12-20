https://racurs.ua/n164653-zelenskiy-pervyy-v-reytinge-no-64-oproshennyh-protiv-ego-vtorogo-sroka-socis.html

Ракурс

Рейтинг Зеленского остается высоким, но большинство украинцев не поддерживают его переизбрание на второй срок.

Также действующий президент возглавил рейтинг антипатий среди народа. Об этом говорится в результатах опроса SOCIS.

Тройку лидеров политического рейтинга возглавил действующий президент Владимир Зеленский — за него проголосовали 16,7%, если бы выборы состоялись в ближайшее время. Пятый президент и лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко получил бы 12,3%, а глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко — 8,6%.

В ответе на вопрос, за кого из кандидатов респонденты бы не голосовали при любых обстоятельствах, лидирует Зеленский с 32,4%. Второй — Порошенко с 28,2%, затем Бойко с 23%, Медведчук с 19,8%, Тимошенко с 16,7%.

Опрос проводился 11−16 декабря среди 2 тыс. совершеннолетних украинцев во всех регионах, кроме оккупированных, с помощью метода телефонного интервью. Статистическая погрешность выборки составляет +/- 2,4%.

Напомним, ранее мы сообщали, что новый рейтинг партий и падение доверия населения к власти прокомментировал заместитель главы Верховной Рады и один из лидеров монобольшинства Александр Корниенко. Он также назвал причину лидерства политсилы экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» в рейтинге партий, который долгое время возглавляла «Слуга народа».