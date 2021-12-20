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Ракурс
В мире продолжается эпидемия коронавируса

Экстракт из бактерий поможет бороться с коронавирусом — ученые

20 дек 2021, 10:29
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Коронавирус SARS-Cov-2, приводящий к развитию коронавирусной болезни COVID-19, проникает в клетки, взаимодействуя с расположенным на клеточных мембранах белком ACE2. В основном препараты против коронавируса направлены на спаечный белок вируса, который взаимодействует с ACE2.

Однако можно пойти другим путем, уменьшив количество ACE2 на клеточной мембране. Такой эффект оказывает препарат OM-85, сообщает пресс-служба Аризонского университета (США).

Этот препарат образован из экстракта из 21 бактерии, поражающих дыхательные пути, и уже давно является профилактическим средством против дыхательных инфекций.

OM-85 бактериальными молекулами стимулирует как врожденный иммунитет, так и адаптивный. В частности, он приводит к повышению уровня воспалительных сигналов, антивирусных молекул, а В-клетки начинают синтезировать большее количество антител.

Ученые проверили, как вели себя легочные клетки при обработке их OM-85. Оказалось, что они синтезировали гораздо меньше ACE2 — то есть буквально «замыкались» от вируса.


Без этого начального элемента (ACE2 — ред.) — вставляемого в замок ключа — весь инфекционный процесс выходит из колеи и блокируется, — подчеркивают исследователи.

Насколько OM-85 будет эффективным в предотвращении COVID-19, еще должны показать клинические эксперименты.

Источник: Ракурс


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