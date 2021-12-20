У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n164652-ekstrakt-z-bakteriy-dopomoje-borotysya-z-koronavirusom-ucheni.html

Ракурс

Коронавірус SARS-Cov-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, проникає у клітини, взаємодіючи з розташованим на клітинних мембранах білком ACE2. Здебільшого препарати проти коронавірусу спрямовані на спайковий білок вірусу, який взаємодіє з ACE2.

Проте можна піти іншим шляхом, зменшивши кількість ACE2 на клітинній мембрані. Такий ефект надає препарат OM-85, повідомляє прес-служба Аризонського університету (США).

Цей препарат утворений з екстракту з 21 бактерії, які вражають дихальні шляхи, і вже давно є профілактичним засобом проти дихальних інфекцій.

OM-85 бактеріальними молекулами стимулює як вроджений імунітет, так і адаптивний. Зокрема, він призводить до підвищення рівня запальних сигналів, антивірусних молекул, а В-клітини починають синтезувати більше антитіл.

Учені перевірили, як поводили себе легеневі клітини в разі оброблення їх OM-85. Виявилося, що вони синтезували набагато менше ACE2 — тобто, буквально «замикалися» від вірусу.

Без цього початкового елемента (ACE2 — ред.) — ключа, що вставляється в замок — весь інфекційний процес виходить з колії та блокується, — наголошують дослідники.

Наскільки OM-85 буде ефективним у запобіганні COVID-19, ще мають показати клінічні експерименти.