Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон. Фото: RT

https://racurs.ua/ua/n164651-borys-djonson-porushyv-pravyla-karantynu-u-velykiy-brytaniyi-foto.html

Ракурс

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон порушив правила карантину, які й запровадив очолюваний ним уряд.

У мережі з’явилося фото, на якому Борис Джонсон відпочиває разом із дружиною та співробітниками у саду на Даунінг-стріт. Це відбувалося у той час, коли у країні були запроваджені жорсткі обмеження через пандемію коронавірусу. Про це пише британське видання The Guardian.

Зазначається, що світлина була зроблена 15 травня 2020 року. У той час у Британії могли зустрічатися на відкритому повітрі лише двоє осіб на відстані двох метрів, а школи, паби та ресторани були закриті. На знімку видно, як Джонсон та його дружина Керрі сидять за столом разом із двома людьми, ймовірно, державним службовцем та помічником. Водночас на подвір’ї зібралися ще декілька груп людей, а на руках у Керрі — ймовірно, новонароджена дитина.

За інформацією видання, працівники офісу Джонсона зібралися на Даунінг-стріт після прес-конференції, проведеної тодішнім міністром охорони здоровʼя Меттом Хенкоком. Тоді глава британського МОЗ закликав громадян дотримуватися правил і не користуватися гарною погодою на травневі вихідні для спілкування в групах.

The Guardian, пише, що Джонсон провів близько 15 хвилин зі співробітниками, розповідаючи своєму помічнику, що вони заслужили на випивку за «відсіч» коронавірусу.

Нагадаємо, штам «Омікрон» став домінуючим у Великій Британії. Міністр охорони здоров’я Британії Саджид Джавід заявив, що близько 60% нових випадків коронавірусу пов’язані зі штамом «Омікрон».

Джерело: The Guardian