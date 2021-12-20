Ціна газу прямує до 2 тис. дол. в очікуванні сильних морозів в Європі

https://racurs.ua/ua/n164650-cina-gazu-pryamuie-do-2-tys-dol-v-ochikuvanni-sylnyh-moroziv-v-ievropi.html

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Ціна газу у Європі знову потягнулася вгору. Уранці 20 грудня вона перевищила 1,9 тис. дол. за тисячу кубометрів.

Спотова ціна злетіла до такої позначки на тлі скорочення прокачування газопроводом «Ямал-Європа» і наближення нового похолодання.

Ціна найближчого (січневого) ф’ючерсу на TTF на біржі ICE Futures досягла 148,87 євро за МВт/год, тобто 1 тис. 921 дол. за тисячу кубометрів.

З кінця минулого тижня «Газпром» скоротив і так скромне бронювання газопроводу «Ямал-Європа». Цього тижня у Європі та Росії очікується серйозне зниження температури повітря.

«Газпром» замовив на газову добу понеділка транзитні потужності польської ділянки газогону «Ямал-Європа» у мінімальному значенні за місяць — лише 3,8 млн куб. м на добу (при тому, що було запропоновано 89,1 млн куб. м), що становить 4,3% від пропускної спроможності магістралі. Про це свідчать дані платформи бронювання GSA Platform.

Експерти попередили, що 20 грудня газогін балансуватиме на межі зупинки, оскільки на пряму заявку транспортування зі сходу на захід накладається зустрічна (реверсна) заявка — на постачання із заходу на схід.

Газогін «Ямал-Європа» завдовжки 2 тис. км може прокачувати до 33 млрд куб. м газу на рік. Польською 683-кілометровою ділянкою володіє спільне підприємство EuRoPol Gaz, і він управляється національним газотранспортним оператором Gaz-System. Довгостроковий договір «Газпрому» на транзит через Польщу закінчився рік тому.

Відтоді потужності відрізка розподіляються на аукціонах. На газовий рік з жовтня 2020 по вересень 2021 року «Газпром» забронював потужності на річному аукціоні, далі робив дві місячні броні (на жовтень та листопад 2021 року, викуповуючи 35% потужностей цієї магістралі).

У грудні концерн не став бронювати потужності газопроводу на місячній основі та використав його на основі щоденного бронювання. Як показали події останніх днів, це сприяло збільшенню ціни на газ у Європі.

В умовах надзвичайно високих цін на енергоносії Росія намагається чинити тиск на Європу, щоб досягти сертифікації проекту газопроводу «Північний потік-2», — заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Він вважає, що Росія використала енергетику як інструмент політичного впливу і додав, що хоча РФ виконує свої зобов’язання щодо постачання газу «відмова збільшувати обсяги експорту до Європи або повторно заповнити сховища, що належать „Газпрому“ є засобом тиску на ЄС і, зокрема, для забезпечення нормативного ліцензування „Північного потоку-2“».