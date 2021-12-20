Цена газа приблизилась к 2 тыс. долл. в ожидании сильных морозов в Европе

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Цена газа в Европе снова потянулась вверх. Утром 20 декабря она превысила 1,9 тыс. долл. за тысячу кубометров.

Спотовая цена взлетела до такой отметки на фоне сокращения прокачки по газопроводу «Ямал-Европа» и приближения нового похолодания.

Цена ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла 148,87 евро за МВт/час, то есть 1 тыс. 921 долл. за тысячу кубометров.

В конце прошлой недели «Газпром» сократил и без того скромное бронирование газопровода «Ямал-Европа». На этой неделе в Европе и России ожидается серьезное понижение температуры воздуха.

«Газпром» заказал на газовые сутки понедельника транзитные мощности польского участка газопровода «Ямал-Европа» в минимальном значении за месяц — всего 3,8 млн куб. м в сутки (при том, что было предложено 89,1 млн. куб. м), что составляет 4,3% от пропускной способности магистрали. Об этом свидетельствуют данные платформы бронирования GSA Platform.

Эксперты предупредили, что 20 декабря газопровод будет балансировать на грани остановки, поскольку на прямую заявку на транспортировку с востока на запад накладывается встречная (реверсная) заявка — на поставки с запада на восток.

Газопровод «Ямал-Европа» протяженностью 2 тыс. км может прокачивать до 33 млрд куб. м газа в год. Польским 683-километровым участком владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, он управляется национальным газотранспортным оператором Gaz-System. Долгосрочный договор «Газпрома» на транзит через Польшу истек год назад.

С этого времени мощности отрезка распределяются на аукционах. На газовый год с октября 2020 по сентябрь 2021 года «Газпром» забронировал мощности на годовом аукционе, далее заказал два месячных бронирования (на октябрь и ноябрь 2021 года, выкупая 35% мощностей этой магистрали).

В декабре концерн не стал бронировать мощности газопровода на месячной основе и использовал его на основе ежедневного бронирования. Как показали события последних дней, это привело к увеличению цены на газ в Европе.

В условиях чрезвычайно высоких цен на энергоносители Россия пытается оказать давление на Европу, чтобы достичь сертификации проекта газопровода «Северный поток-2», — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Он считает, что Россия использовала энергетику как инструмент политического влияния и добавил, что хотя РФ выполняет свои обязательства по поставке газа, но «отказ увеличивать объемы экспорта в Европу или повторно заполнить хранилища, принадлежащие „Газпрому“, являются средством давления на ЕС и, в частности, для обеспечения нормативного лицензирования „Северного потока-2“».