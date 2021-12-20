Toyota начнет использовать бракованные детали при сборке новых машин

https://racurs.ua/n164649-toyota-nachnet-ispolzovat-brakovannye-detali-pri-sborke-novyh-mashin.html

Ракурс

Компания Toyota смягчит требования к качеству на фоне дефицита комплектующих. Глава научно-исследовательского центра автогиганта Такефуми Шига заявил, что японская марка начнет использовать бракованные детали при сборке новых машин.

Специалист дал понять, что решение продиктовано нехваткой электронных компонентов: сбои в цепочках поставок сдерживают производство и отрицательно сказываются на прибыльности компании. Toyota уверяет, что безопасность и производительность автомобилей не пострадают, сообщает motor.ru.

Во время брифинга с журналистами Такефуми Шига заявил, что к деталям, которые клиенты смогут легко увидеть, Toyota будет относиться по-прежнему, однако в автомобилях «есть много мест, которые люди не замечают, если не внимательно следят».

Позже Toyota объяснила, что о какого рода дефектах идёт речь. В первую очередь в работу возьмут микросхемы с небольшими внешними повреждениями, которые нормально работают, но выглядят не идеально. Ранее внутренние правила Toyota предписывали отбраковывать любые компоненты с вмятинами или царапинами, но в условиях дефицита микрочипов решено использовать в новых машинах «достаточно хорошие» запчасти.

Если к определению «идеальной детали» вопросов минимум, то новые критерии более размытые, и руководитель научно-исследовательного центра Toyota признал — решение потребовало определённого мужества. Однако в Toyota настаивают, что на безопасности и производительности новых автомобилей нововведение не скажется, а покупатели и вовсе ничего не заметят.

Toyota оказалась в непростой ситуации из-за дефицита электронных компонентов — спрос превышает предложение даже на такие дорогие модели, как Land Cruiser 300. В декабре ситуация усугубилась, и Toyota может не выполнить годовый план, который и так был сокращён на 300 тыс. экземпляров.

Источник: motor.ru