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Ракурс
Toyota почне використовувати браковані деталі для складання нових авто

Toyota почне використовувати браковані деталі для складання нових авто

20 гру 2021, 09:28
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Компанія Toyota пом’якшить вимоги якості на тлі дефіциту комплектуючих. Глава науково-дослідного центру автогіганта Такефумі Шіга заявив, що японська марка почне використовувати браковані деталі для складання нових машин.

Фахівець дав зрозуміти, що рішення продиктоване нестачею електронних компонентів: збої в ланцюжках поставок стримують виробництво і негативно впливають на прибутковість компанії. Toyota запевняє, що безпека та продуктивність автомобілів не постраждають, повідомляє motor.ru.

Під час брифінгу з журналістами Такефумі Шига заявив, що до деталей, які клієнти зможуть легко побачити, Toyota ставитиметься як і раніше, проте в автомобілях є багато місць, які люди не помічають, якщо не уважно стежать.

Пізніше Toyota пояснила, що про якісь дефекти йдеться. Насамперед у роботу візьмуть мікросхеми з невеликими зовнішніми пошкодженнями, які нормально працюють, але виглядають не ідеально. Раніше внутрішні правила Toyota наказували відбраковувати будь-які компоненти з вм’ятинами або подряпинами, але в умовах дефіциту мікрочіпів вирішено використовувати в нових машинах «досить хороші» запчастини.

Якщо до визначення «ідеальної деталі» питань мінімум, то нові критерії розмитіші, і керівник науково-дослідного центру Toyota визнав — рішення вимагало певної мужності. Однак у Toyota наполягають, що на безпеці та продуктивності нових автомобілів нововведення не позначиться, а покупці взагалі нічого не помітять.


Toyota виявилася в непростій ситуації через дефіцит електронних компонентів — попит перевищує пропозицію навіть на такі дорогі моделі, як Land Cruiser 300. У грудні ситуація посилилася — Toyota може не виконати річний план, який і так скорочено на 300 тис. екземплярів.

Джерело: motor.ru

Джерело: Ракурс


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