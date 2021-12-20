Toyota почне використовувати браковані деталі для складання нових авто

https://racurs.ua/ua/n164649-toyota-pochne-vykorystovuvaty-brakovani-detali-dlya-skladannya-novyh-avto.html

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Компанія Toyota пом’якшить вимоги якості на тлі дефіциту комплектуючих. Глава науково-дослідного центру автогіганта Такефумі Шіга заявив, що японська марка почне використовувати браковані деталі для складання нових машин.

Фахівець дав зрозуміти, що рішення продиктоване нестачею електронних компонентів: збої в ланцюжках поставок стримують виробництво і негативно впливають на прибутковість компанії. Toyota запевняє, що безпека та продуктивність автомобілів не постраждають, повідомляє motor.ru.

Під час брифінгу з журналістами Такефумі Шига заявив, що до деталей, які клієнти зможуть легко побачити, Toyota ставитиметься як і раніше, проте в автомобілях є багато місць, які люди не помічають, якщо не уважно стежать.

Пізніше Toyota пояснила, що про якісь дефекти йдеться. Насамперед у роботу візьмуть мікросхеми з невеликими зовнішніми пошкодженнями, які нормально працюють, але виглядають не ідеально. Раніше внутрішні правила Toyota наказували відбраковувати будь-які компоненти з вм’ятинами або подряпинами, але в умовах дефіциту мікрочіпів вирішено використовувати в нових машинах «досить хороші» запчастини.

Якщо до визначення «ідеальної деталі» питань мінімум, то нові критерії розмитіші, і керівник науково-дослідного центру Toyota визнав — рішення вимагало певної мужності. Однак у Toyota наполягають, що на безпеці та продуктивності нових автомобілів нововведення не позначиться, а покупці взагалі нічого не помітять.

Toyota виявилася в непростій ситуації через дефіцит електронних компонентів — попит перевищує пропозицію навіть на такі дорогі моделі, як Land Cruiser 300. У грудні ситуація посилилася — Toyota може не виконати річний план, який і так скорочено на 300 тис. екземплярів.

Джерело: motor.ru