Борис Джонсон виявився родичем швейцарської мумії – вчені. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n161488-borys-djonson-vyyavyvsya-rodychem-shveycarskoyi-mumiyi-vcheni.html

Ракурс

Наукове відкриття зробили вчені зі Швейцарії та Італії. Генетики знайшли живих родичів жінки, чиї останки були муміфіковані в 1787 році.

Вченим не тільки вдалося встановити спорідненість людей, розділених 22 поколіннями, а й підтвердити особу похованої жінки. Результати дослідження представлені в журналі Forensic Science International: Genetics.

У 1975 році під час реставраційних робіт у церкві Барфюссер були виявлені муміфіковані останки жінки, які перебували в ялиновій труні. Зміни в кістках черепа та сліди ртуті вказали на те, що вона хворіла на сифіліс.

У 2018 році вчені повідомили, що їм вдалося встановити особу жінки. Нею виявилася Анна Катаріна Бішофф, яка народилася в 1719 році в Страсбурзі та померла в 1787 році в Базелі. Вона була дружиною священника та мала сімох дітей, лише двом з яких вдалося вижити.

Ґрунтуючись на архівних даних, фахівці у сфері генеалогії зуміли знайти ймовірних живих родичів мумії по материнській лінії. Аналіз родоводу Бішофф показав, що її далеким нащадком є ​​нинішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, батько якого походить від доньки Бішофф. Крім того, потенційним родичем виявився житель Огайо, материнська лінія якого виходить до сестри Анни Бішофф.

Джерело: Forensic Science International: Genetics