Борис Джонсон оказался родственником швейцарской мумии – ученые. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n161488-boris-djonson-okazalsya-rodstvennikom-shveycarskoy-mumii-uchenye.html

Ракурс

Научное открытие сделали ученые из Швейцарии и Италии. Генетики нашли живых родственников женщины, чьи останки были мумифицированы в 1787 году.

Ученым не только удалось установить родство людей, разделенных 22 поколениями, но и подтвердить личность погребенной. Результаты исследования представлены в журнале Forensic Science International: Genetics.

В 1975 году во время реставрационных работ в церкви Барфюссер были обнаружены мумифицированные останки женщины, которые находились в еловом гробу. Изменения в костях черепа и следы ртути указали на то, что она болела сифилисом.

В 2018 году ученые сообщили, что им удалось установить личность женщины. Ей оказалась Анна Катарина Бишофф, родившаяся в 1719 году в Страсбурге и умершая в 1787 году в Базеле. Она была женой священника и имела семерых детей, лишь двоим из которых удалось выжить.

Основываясь на архивных данных, специалисты в области генеалогии сумели найти вероятных живых родственников мумии по материнской линии. Анализ родословной Бишофф показал, что ее дальним потомком является нынешний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, отец которого происходит от дочери Бишофф. Кроме того, потенциальным родственником оказался житель Огайо, материнская линия которого восходит к сестре Анны Бишофф.

Источник: Forensic Science International: Genetics