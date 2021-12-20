Премьер Великобритании Борис Джонсон. Фото: RT

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон нарушил правила карантина, которые и ввело возглавляемое им правительство.

В сети появилось фото, на котором Борис Джонсон отдыхает вместе с женой и сотрудниками в саду на Даунинг-стрит. Это происходило в то время, когда в стране были введены жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Отмечается, что фотография была сделана 15 мая 2020 года. В то время в Британии могли встречаться на открытом воздухе лишь два человека на расстоянии двух метров, а школы, пабы и рестораны были закрыты. На снимке видно, как Джонсон и его жена Кэрри сидят за столом вместе с двумя людьми, вероятно, государственным служащим и помощником. В то же время во дворе собрались еще несколько групп людей, а на руках у Керри — вероятно, новорожденный ребенок.

По информации издания, работники офиса Джонсона собрались на Даунинг-стрит после пресс-конференции, проведенной тогдашним министром здравоохранения Мэттом Хэнкоком. Тогда глава британского Минздрава призвал граждан соблюдать правила и не пользоваться хорошей погодой на майские выходные для общения в группах.

The Guardian, пишет, что Джонсон провел около 15 минут с сотрудниками, рассказывая своему помощнику, что они заслужили выпивку за «отпор» коронавирусу.

Напомним, штамм «Омикрон» стал доминирующим в Великобритании. Министр здравоохранения Британии Саджид Джавид заявил, что около 60% новых случаев коронавируса связанные со штаммом «Омикрон».

Источник: The Guardian