Рейтинг. Фото: EG

https://racurs.ua/ua/n164653-zelenskyy-pershyy-u-reytyngu-ale-64-opytanyh-proty-yogo-drugogo-terminu-socis.html

Ракурс

Рейтинг Зеленського залишається високим, але більшість українців не підтримують його переобрання на другий термін.

Також чинний президент очолив рейтинг антипатій серед народу. Про це йдеться в результатах опитування SOCIS.

Трійку лідерів політичного рейтингу очолив чинний президент Володимир Зеленський — за нього проголосували б 16,7%, якби вибори відбулися найближчим часом. Пʼятий президент і лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав би 12,3%, а очільниця «Батьківщини» Юлія Тимошенко — 8,6%.

У відповіді на питання, за кого з кандидатів респонденти б не голосували за жодних обставин, лідирує Зеленський із 32,4%. Другий — Порошенко з 28,2%, потім Бойко з 23%, Медведчук з 19,8%, Тимошенко з 16,7%.

Опитування проводилося 11−16 грудня серед 2 тис. повнолітніх українців у всіх регіонах, крім окупованих, за допомогою метода телефонного інтерв’ю. Статистична похибка вибірки складає +/- 2,4%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що новий рейтинг партій і падіння довіри населення до влади прокоментував заступник голови Верховної Ради й один із лідерів монобільшості Олександр Корнієнко. Він також назвав причину лідерства політсили екс-президента Петра Порошенка «Європейська солідарність» у рейтингу партій, який довгий час очолювала «Слуга народу».