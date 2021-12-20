У Шотландії реабілітують жінок, засуджених за чаклунство. Фото: ujew.com.ua

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У Шотландії посмертно помилують жінок, засуджених сотні років тому за чаклунство.

Процес реабілітації торкнеться 4 тис. жінок, засуджених за чаклунство на території країни в проміжку між 16 і 18 ст. Законопроект щодо реабілітації цих жінок внесли шотландські парламентарії. Він передбачає офіційні вибачення від імені уряду і установку пам’ятника жертвам процесів про ведовство. Про це пише The Sunday Times.

За інформацією ЗМІ, процес помилування торкнеться вироків, які відбулися між 1563 і 1736 роками. У той період жінок звинувачували у ворожбі, нічних перетвореннях у псів, заподіянні шкоди королівському флоту та регулярних зустрічах з дияволом. Всіх засуджених засуджували до смертної кари через спалення на багатті.

Ініціював внесення законопроекту на розгляд до парламенту Шотландії королівський адвокат та керівник групи «відьми Шотландії» Клер Мітчелл, яка виступає за перегляд середньовічних вироків. А депутат від Шотландської національної партії Наталі Дон заявила, що законопроект можуть ухвалити влітку 2022 року.

Цю помилку можна виправити. Це правильно, що люди, яких помилково звинуватили, заслуговують помилування, — заявила парламентар.

Як відомо, закон про чаклунство у Шотландії прийняв король Яків VI в 1597 році. Всіх жінок, звинувачених у чаклунстві, засуджували до смертної кари. Судові процеси на території Британії тривали до середини 18 ст.

Нагадаємо, у грудні 2020 року католицька церква вибачилася за спалення «відьом» через 400 років у німецькому місті Айхштет. У 15−18 столітті приблизно 400 невинних людей піддали тортурам і вбили через звинувачення у відьомстві.

Джерело: The Sunday Times