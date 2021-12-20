Посольство США посміялося над заявою МЗС Росії щодо України

Посольство США посміялося над заявою МЗС РФ щодо України

https://racurs.ua/ua/n164657-posolstvo-ssha-posmiyalosya-nad-zayavou-mzs-rosiyi-schodo-ukrayiny.html

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Американці знущально відповіли на пропозиції Росії встановити зони коннтролю у світі.

У посольстві Сполучених Штатів Америки відверто посміялись над заявою Міністерства закордонних справ РФ щодо ставлення до України як незалежної держави.

Минулого тижня прес-секретар Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова заявила, що Росія завжди ставилася до України як до суверенної держави. Прагнення України вступити до НАТО вона назвала «відпрацюванням методичок західних кураторів, а ніяк не вираженням волі суверенної держави».

У записі в Twitter Посольства США в Україні американські дипломати відреагували на заяву спікерки міністра Лаврова смайлом, що «регоче».

Крім того, вони додали:

Ми з нетерпінням чекаємо на негайне відведення російських сил з Криму та Донбасу.

Нагадаємо, Росія перейшла до прямих погроз НАТО, заявивши, що має достатньо військової техніки, якщо Альянс не розгляне договір про нерозширення. Країна-агресор хоче гарантій від НАТО про відмову від подальшого розширення НАТО на схід, зокрема шляхом приєднання колишніх республік СРСР.