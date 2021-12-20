Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс

У Карпатах вдарили потужні морози (ФОТО)

20 гру 2021, 11:24
999

Погода в Україні здивувала різким похолодання. У Карпатах станом на 9.20 20 грудня температура повітря опустилася до −14°С.

Критичні температури зафіксували на горі Піп Іван Чорногірський. Про це повідомляє прес-служба рятувального пункту на своїй сторінці у Facebook.

Сніг у Карпатах. Фото: Facebook

На горі хмарно, вітер західний, 6−8 м/с. Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає, що 20 грудня у Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека, снігопади та хуртовина.

За даними ДСНС, у горах Івано-Франківської, Львівської областей та на високогірʼї Закарпатської області зберігається третій рівень небезпеки.Погода у Карпатах. Фото: Gismeteo


Погода у Карпатах. Фото: Gismeteo

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні 20 грудня переважатиме похмура та прохолодна, синоптики прогнозують снігопади. На півдні та сході України температура сягатиме +2° вище нуля.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів