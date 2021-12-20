Стало відомо, як США реагуватимуть на напад Росії на Україну. Фото: eurointegration.com.ua

https://racurs.ua/ua/n164658-reakciya-bude-jorstkou-yak-ssha-vidpovidatymut-rf-za-napad-na-ukrayinu.html

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Сполучені Штати Америки обіцяють жорсткі санкції проти Кремля та військову допомогу Україні в разі російської агресії.

Американські військовослужбовці не будуть задіяні в разі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На агресію Росії Вашингтон відповідатиме лише санкціями. Про це розповіла тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в ексклюзивному інтерв’ю «Суспільному».

Президент Байден ясно дав зрозуміти, що він не має наміру розгортати війська. Однак, як ми вже сказали, буде декілька відповідей. По-перше, як я казала раніше, це буде дуже сильна економічна відповідь, не тільки з боку нас, а й з боку наших європейських партнерів, які вживуть економічних заходів та застосують санкції проти Росії, які значно більші та суворіші, ніж ми робили в минулому, — зазначила Квін.

За словами тимчасової повіреної, на попередню агресію Росії проти України США не відповідали найжорсткішими санкціями. Тепер у Вашингтоні знову розглядають ці санкції.

Крім того, заокеанські партнери продовжуватимуть постачати Україні військове обладнання. Також США обіцяють подбати про зміцнення «наших союзників по НАТО, які межують з Україною».

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що Лондон вважає малоймовірне відряджання військ в Україну в разі нападу Російської Федерації.

Джерело: «Суспільне»