Концерт рэпера Басты в Киеве встретили коридором позора. Фото: ТСН

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Ракурс

Российский певец Баста провел в Украине свой очередной концерт. В воскресенье, 19 декабря, он выступил в одном из концертных залов Киева.

Перед концертом артиста, который посещал оккупированный Россией Крым, состоялся немногочисленный митинг. С десяток или два активистов встречали посетителей с платками «Баста = Путин». Для тех, кто заплатил за билет, устроили даже так называемый коридор позора. Об этом сообщает ТСН.

По словам посетителей, для них музыка вне политики. Они называют Басту «лучшим артистом» и удивляются, почему другие протестуют против его концертов.

А митингующие концерт российского исполнителя называют позором и считают, что Баста «русифицирует сознание».

«Позор-Позор! Крым — Украина», «Голубь мера. Это что такое?», — говорят они.

Как известно, российскому рэперу Басте из-за выступления в оккупированном Крыму и участие в пропагандистском кино, что оправдывает российскую агрессию, запрещали въезд в Украину на четыре года. Срок запрета истек еще в августе 2020 года. В начале августа рэпер дал концерт в Одессе на пляже «Аркадия».

Напомним, в Верховной Раде предположили, что российский исполнитель Михаил Шуфутинский, который выступал с концертами во временно оккупированном Россией Крыму, может попасть в «черный список» Службы безопасности Украины.

Источник: ТСН