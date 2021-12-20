https://racurs.ua/ua/n164663-ukrayinci-nazvaly-politykiv-yakym-doviryly-b-kabmin-infografika.html

Ракурс

Рейтинг прем'єр-міністрів України представили соціологи. На умовних «виборах прем'єра» більшість українців обрали б Володимира Гройсмана.

За нього віддали б голоси 14% виборців. Про це повідомляє «Рейтинг».

На другому місці за симпатіями опинилася Юлія Тимошенко (12%). За Юрія Бойка проголосували б 11%, ще 10% — за Дмитра Разумкова, 9% — за Арсенія Яценюка. Чинного прем'єр-міністра Дмитра Шмигаля обрали 3%, Олексія Гончарука — 2%.

Третина опитаних вважає, що серед прем'єр-міністрів найкраще покращити економічну ситуацію міг би Володимир Гройсман. Чверть вважають, що Юлія Тимошенко або Арсеній Яценюк, кожен п’ятий такої думки щодо Миколи Азарова, кожен шостий — щодо Віктора Ющенка.

Опитування проводилося методом телефонного інтерв’ю 14−16 грудня серед 2 тис. повнолітніх українців в усіх областях, крім окупованих. Помилка репрезентативності не більше 2,2%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рейтинг Зеленського залишається високим, але більшість українців не підтримують його переобрання на другий термін. Також чинний президент очолив рейтинг антипатій серед народу.