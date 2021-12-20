Ганімед – найбільший супутник Сонячної системи, фото: NASA

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Зонд NASA «Юнона», який займається дослідженням Юпітера та його околиць, записав, як «звучать"магнітні поля Ганімеда — найбільшого супутника цієї планети-гіганта.

«Юнона» у червні 2021 року пролетіла повз Ганімед на відстані 1 тис. 38 км, рухаючись зі швидкістю 67 тис. км/год. Зібрані тоді дані про коливання полів цього супутника та самого Юпітера учені згодом перевили у звук, повідомляє прес-служба NASA.

Цей саундтрек досить «дикий», щоб у вас виникло відчуття, що ви рухаєтеся разом з Юноною, що пропливає повз Ганімед вперше за більш ніж два десятиліття, — зазначають у NASA. — Якщо ви уважно прислухаєтеся, зможете почути різкий перехід до вищих частот приблизно в середині запису, що означає вхід в іншу область магнітосфери Ганімеда.

Дані магнітних полів збирав апарат Waves, який налаштований на радіохвилі, що формуються в магнітосфері Юпітера.

Ганімед — найбільший супутник Сонячної системи та єдиний, який має своє магнітне поле.

Нагадаємо, у червні зонд «Юнона» надіслав деталізовані знімки Ганімеда.