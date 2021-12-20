Зеленський виграє у всіх варіантах другого туру, найважче буде із Тимошенко

Тимошенко і Зеленський. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n164665-zelenskyy-vygraie-u-vsih-variantah-drugogo-turu-nayvajche-bude-iz-tymoshenko.html

Ракурс

Результати другого туру президентських виборів в Україні змоделювали соціологи.

Згідно з дослідженням, чинний президент Володимир Зеленський перемагає в другому турі лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка з результатом 55,7% проти 44,3%. Це голоси тих виборців, які визначилися з вибором. Про це свідчить опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології 9−17 грудня.

Соціологи з’ясували, що Зеленський у другому турі перемагає й Юрія Бойка з «Опозиційної платформи — За життя» (60,2% проти 39,8%) та колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова (53,2% проти 46,8%). Найважче Зеленському було б у другому турі з лідером «Батьківщини» Юлією Тимошенко. За чинного президента готові проголосувати 51,6%, а за Тимошенко 48,4%.

Але різниця — у межах похибки, тобто формально ми не можемо сказати, який з кандидатів має вищу підтримку, — стверджують соціологи.

Крім того, у парі Порошенко-Тимошенко 45,2% українців підтримали б Порошенка, а 54,8% — Тимошенко.

У КМІС наголошують, проведення дострокових президентських виборів підтримують 44,3% опитаних українців.

Соціологічне опитування проводилося методом особистого інтерв’ю з використанням планшета (CAPI) серед 2 тис. 25 респондентів віком від 18 років, які проживають у 109 населених пунктах усіх підконтрольних уряду регіонів України. Вибірка була репрезентативна, а статистична похибка з імовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,5 не перевищує 3,3% для показників, близьких до 50%, та 1,5% — для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, рейтинг чинного президента Володимира Зеленського залишається високим, але більшість українців не підтримують його переобрання на другий термін. Також чинний президент очолив рейтинг антипатій серед народу.