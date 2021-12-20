Налоговая. Фото:

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Государственная налоговая служба (ГНС) отменит решение о начислении сети лабораторий «Синэво» 1,1 млрд грн дополнительных налогов.

Кроме того, ГНС проведет проверку на соблюдение прав налогоплательщика. Об этом сообщил глава налогового комитета Данил Гетманцев.

По его словам, обе стороны выразили готовность принять справедливое решение по результатам инцидента. Было принято решение провести дополнительную проверку по уплате налогов.

В комитете пришли к выводу, что произошла «дискоммуникация». Также Гетманцев подчеркнул, что комитет продолжит наблюдать за развитием ситуации.

Отметим, что ранее ГНС провела в компании «Синево-Украина» плановую налоговую проверку. По результатам проверки «Синево-Украина» были начислены дополнительные налоги в размере 1 млрд грн.

В компании заявили, что размер начисленных налоговых обязательств в 1,1 млрд грн, что составляет почти 50% годового оборота компании, абсолютно необоснованный. В медицинской лаборатории добавили, что компания является частью шведской группы «Медикавер», акции которой котируются на Стокгольмской бирже, а такие действия наносят ущерб инвестиционному климату и имиджу Украины.