Вчені запропонували ідеї для сповільнення пандемії штаму «Омікрон». Фото: РІА Новости

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«Омікрон», новий варіант коронавірусу, може інфікувати сотні тисяч осіб щодня. У Німеччині не готові протистояти новому штаму.

Науковці вважають, що вже в середині січня «Омікрон» стане домінуючим варіантом в Німеччині. Цей варіант повністю витіснить «Дельту», і тоді число нових заражень почне стрімко зростати, можливо, по кілька сотень тисяч на день. Про це заявив професор та імунолог Крістоф Нойман-Хефелін з університетської клініки Фрейбурга, передає DW.

А професор фізики в Берлінському університеті імені Гумбольдта Дірк Брокман зазначив, що згідно з дослідженнями британців, число заражень за добу може сягати від 400 до 700 тис. нових випадків зараження «Омікроном» на добу. За його словами, поширення нового штаму необхідно максимально сповільнити. Саме тому рекомендував владі значно зменшити мобільність населення і соціальні контакти, як під час першої хвилі пандемії. Пропонується запровадити дуже серйозні обмеження.

Глава Інституту медичної вірусології при Університетській клініці Франкфурта-на-Майні Сандра Цизек вважає помилкою намір німецької влади скасувати обов’язкове тестування на коронавірус тричі щеплених, бо бустерна доза не рятує від зараження.

Крім того, науковці вважають, що системі охорони здоров’я може загрожувати крах, бо вона не зможе витримати навантаження. При передбачуваній госпіталізації від 3 тис. до 5 тис. пацієнтів на добу всі потужності повинні бути задіяні для надання їм допомоги. При цьому німецькі лікарні вже зараз працюють на межі можливостей і не зможуть прийняти так багато пацієнтів. Тому не виключено, що почнуть заражуватися й медики.

Нагадаємо, новий штам коронавірусу «Омікрон» 18 грудня офіційно виявили в Україні. Особа, яка виявилась інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Джерело: DW