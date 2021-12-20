Широко практикується - в СН розповіли про дистанційне голосування в Європі, фото - Я.Доброносов

https://racurs.ua/ua/n164674-shyroko-praktykuietsya-v-sn-rozpovily-pro-dystanciyne-golosuvannya-v-ievropi.html

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Дистанційне голосування членів парламенту — не новина для європейських країн. Нардеп від партії «Слуга народу» Ольга Совгиря заявила, що такий режим роботи вже широко практикується в країнах Європи.

В Україні активізувалася дискусія щодо доцільності запровадження дистанційного голосування у Верховній Раді. Зокрема, законопроект, який передбачатиме можливість дистанційного голосування для народних депутатів, пообіцяв зареєструвати після Нового року спікер ВР Руслан Стефанчук. Він 19 грудня розповів про це в ефірі програми «Подробиці тижня» на телеканалі «Інтер».

Совгиря у своєму ТГ-каналі написала, що у Польщі в умовах надзвичайного і воєнного стану, пандемії або стихійного лиха голова парламенту може прийняти рішення про його роботу із застосуванням електронного зв’язку після консультацій із представниками фракцій.

У парламенті Іспанії забезпечено дистанційне голосування і вже є наявна практика прийняття законів за дистанційної участі парламентарів.

У Румунії парламент також запровадив можливість дистанційного голосування: передбачається, що рішення про проведення засідань у такий спосіб прийматиметься постійним бюро (президіумом) палати парламенту після консультацій з лідерами фракцій.

У Європарламенті передбачена можливість «гібридної» роботи — за якої парламентарі можуть брати участь у засіданнях і дистанційно, і особисто.

У Бельгії за певних умов парламентар може брати участь у засіданнях парламенту дистанційно — і голосувати за допомогою електронних засобів або навіть і через Е-mail.

У Хорватії парламент приймав рішення про участь у роботі комітетів і засіданнях дистанційно — за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення.

У Латвії передбачена можливість дистанційної роботи парламенту — для чого розроблено спеціальне ПЗ «Е-Сейм», за допомогою якого парламентарі можуть як обговорювати питання порядку денного, так і голосувати.

Ще 20 березня 2020 року Стефанчук зареєстрував у парламенті законопроєкт № 3250 «Про підстави та порядок проведення пленарних засідань Верховної Ради України та засідань комітетів Верховної Ради України в режимі відеоконференції на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню короновірусної хвороби (COVID-19)». Документ визначав підстави та порядок проведення пленарних засідань парламенту та комітетів у режимі відеоконференції протягом двох місяців. Однак 1 вересня того ж року проект закону було знято з розгляду.

У грудні 2021 року спікер повернувся до ідеї впровадження дистанційного голосування в парламенті. Спікер обґрунтовує необхідність наявності такої системи, тим, що Верховній Раді потрібен запобіжник у разі виникнення непередбачуваної ситуації. Зокрема, йдеться про загострення ситуації з COVID-19 або можливої збройної агресії, у зв’язку з чим народні депутати не зможуть зібратися в парламенті для ухвалення рішень.