Насколько эффективен бустер против «Омикрона», рассказали в Moderna. Фото: istock

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Ракурс

Вакцинация от коронавируса третьей дозой будет эффективной против нового штамма «Омикрон».

Бустерная доза в 55 микрограмм в 37 раз повышает уровень антител. Об этом сообщила пресс-служба компании Moderna.

Более того, компания исследовала также бустерную дозу вакцины в размере 100 микрограмм. Ее действие вызывает 83-кратное увеличение антител.

Третья прививка является безопасной и хорошо переносится — частота и характер побочных эффектов спустя неделю после получения сравнимы с побочными действиями, наблюдаемыми после введения изначальной двухкомпонентной вакцины.

Учитывая силу мРНК-1273 и скорость распространения варианта «омикрон», бустер мРНК-1273 будет составлять первую линию защиты от компании Moderna против «Омикрона», — сообщают в компании.



В Moderna заявили, что продолжат разрабатывать полноценную вакцину против штамма «Омикрон». Клинические испытания такой вакцины, как ожидается, начнутся в начала 2022 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что потеря аппетита может быть одним из симптомов инфицирования новым штаммом коронавируса SARS-CoV-2 — «Омикроном».