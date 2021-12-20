Защита признала пребывания курской бригады на Донбассе. Фото: РИА Новости

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Ракурс

Нидерландский суд возобновил заседание по делу о катастрофе MH17.

В понедельник, 20 декабря, защита обвиняемого признала, что военнослужащие 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил Российской Федерации в июле 2014 года находились на Донбассе и воевали против Украины. И требовал приобщить его якобы оправдательные показания. Об этом сообщает издание nu.nl.

На заседании суда сегодня прозвучали обвинения, а адвокаты обвиняемого россиянина Олега Пулатова требовали, чтобы к делу были приобщены показания свидетеля S45. Этот свидетель входил в состав курской бригады и находился на Донбассе в июле 2014 года. В своих показаниях он заявлял, что ракета «Бук» якобы не могла сбить «Боинг», но позже отказался от своих слов.

Служители Фемиды пришли к выводу, что прокуратура была вправе не включать эти показания в материалы дела, и отказали адвокатам.

Как известно, пассажирский Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на временно оккупированной части Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

Напомним, 20 декабря в Нидерландах началось очередное заседание суда по делу МН17. Прокуратура должна была представить обвинительный акт. Судебные заседания запланированы 21 и 22 декабря.

Источник: nu. nl