Зеленський розкритикував Європу за антиросійські санкції постфактум

https://racurs.ua/ua/n164679-zelenskyy-rozkrytykuvav-ievropu-za-antyrosiyski-sankciyi-postfaktum.html

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Президент України Володимир Зеленський переконаний, що світові санкції проти Росії повинні впроваджуватися не у випадку нової агресії, а превентивно.

Що таке санкції «потім»? І для кого? Хто залишиться? І для чого це потрібно? — риторично запитав президент під час прес-конференції з президентами Польщі та Литви Анджеєм Дудою та Гітанаусом Науседою.

Зустріч президентів 20 грудня відбулася в Українських Карпатах, а саме в резиденції «Синьогора» поблизу села Гута.

Ми обговорювали реакцію деяких європейських лідерів і Альянсу на те, що, не дай Боже, Путін буде продовжувати ескалацію, наприклад, в Україну: «Ми потім введемо санкції», — йшлося у відповіді Зеленського журналісту.

Президент України вважає, що реакція Європи на розміщення російської ядерної зброї в Білорусі, на його погляд, реакція буде такою:

Якщо буде зброя розташована в Білорусі, то потім ми введемо якісь дуже потужні санкції. Тому передумов, чому президент Російської Федерації збробить крок назад, я, чесно кажучи, не бачу. Тому вважаю навпаки — повинні бути потужні превентивні речі, серйозні санкції, щоб навіть не було жодної думки щодо ескалації в будь-який регіон.

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що Білорусь розглядає можливість розмістити на своїй території ядерну зброю РФ через «загрозу з боку НАТО».

20 грудня в Україні відбувається саміт лідерів «Люблінського трикутника» — президентів України, Польщі та Литви.

Це утворення виникло у липні 2020 року, коли міністри закордонних справ України, Польщі та Литви підписали Спільну декларацію щодо заснування нового регіонального альянсу.

Серед пріоритетів діяльності формату — посилення регіону, зміцнення безпеки, інтеграція України до ЄС і НАТО, розвиток економічної співпраці, спільна протидія гібридним загрозам.