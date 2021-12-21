Україна хоче отримати конкретну дату вступу до НАТО у 2022 році – Зеленський. Фото: uainfo.org

https://racurs.ua/ua/n164719-ukrayina-hoche-otrymaty-konkretnu-datu-vstupu-do-nato-u-2022-roci-zelenskyy.html

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Володимир Зеленський, президент України, хоче отримати у 2022 році чітку відповідь від НАТО щодо членства України в Альянсі.

Про це він заявив на конференції керівників закордонних дипломатичних установ України «Дипломатія 30. Стратегія сильної держави».

За словами президента, Україна прагне якомога скоріше розблокувати процес мирного врегулювання на Донбасі та повернути окупований Крим.

Ми хочемо отримати членство в Європейському Союзі в найближчі роки. Також очікуємо в 2022 році дуже чітку часову перспективу від НАТО, — зазначив Зеленський.

Як відомо, 9 березня 2018 року в НАТО надали Україні статус країни-аспіранта — офіційне визнання прагнення держави набути повноцінного членства в Альянсі. Курс на вступ до НАТО закріпили у Конституції України у 2019 році.

12 червня 2020 року Україна отримала статус партнера з розширеними можливостями в НАТО. 6 квітня 2021 року Володимир Зеленський під час розмови з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом заявив, що вступ до НАТО — єдиний шлях до завершення війни на Донбасі.

Нагадаємо, раніше на саміті «Люблінського трикутника» Зеленський заявив, що світові санкції проти Росії повинні впроваджуватися не у випадку нової агресії, а превентивно.