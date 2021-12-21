Який захист від важкого ковіду мають вакциновані AstraZeneca. Фото: ria.ru

https://racurs.ua/ua/n164718-yakyy-zahyst-vid-vajkogo-kovidu-maut-vakcynovani-astrazeneca-doslidjennya.html

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Повний курс вакцинації препаратом Oxford-AstraZeneca може не врятувати від важкого перебігу коронавірусної хвороби.

Людям, які кілька місяців тому вакцинувалися двома дозами CoviSheild та AstraZeneca, варто розглянути можливість введення третьої (бустерної) дози. Про це стверджують науковці, результати дослідження яких опубліковане в The Lancet.

Зазначається, що після перевірки випадків у Бразилії та Шотландії серед дорослих вчені відстежували госпіталізацію та смерті від COVID-19, починаючи з другого-третього тижня після завершення курсу щеплення. У Шотландії точка початку моніторингу була 19 травня 2021 року, у Бразилії — з 18 січня, спостереження тривало до 25 жовтня. У Шотландії до когорти увійшли майже 2 млн дорослих, у Бразилії — близько 42,5 млн.

Ефективність вакцини у Шотландії знизилася з початкових 83,7% до 75,9% через 14−15 тижнів після другої дози, і до 63,7% через 18−19 тижнів. У Бразилії ці показники були наступними — 86,4%, 59,7% та 42,2% відповідно. Науковці наголошують, що ці показники були виявлені ще до появи штаму «Омікрон».

З огляду на появу «Омікрону» Південна Корея, Британія, Таїланд та Фінляндія скоротили інтервал після другої дози до бустера для груп ризику до трьох місяців, Бельгія — до чотирьох, Франція, Сінгапур, Тайвань, Італія та Австралія — до п’яти, США, ПАР, Німеччина та інші — до шести місяців.

В Україні десятки тисяч осіб пройшли вакцинацію препаратом AstraZeneca більш ніж шість місяців тому і їхній захист зараз може бути ще нижчим.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що новий штам «Омікрон» за швидкістю вже обганяє «Дельту». Також новий варіант вірусу становить загрозу для вакцинованих та перехворілих.

Джерело: The Lancet