Штам «Омікрон» заразніший за «Дельту» – для кого він небезпечний. Фото: news.bg

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Коронавірус у світі активно поширюється та мутує. Новий штам «Омікрон» за швидкістю вже обганяє «Дельту».

Також новий варіант вірусу становить загрозу для вакцинованих та перехворілих, заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус.

Тепер у нас є переконливі докази того, що «Омікрон» поширюється значно швидше за штам «Дельта», — сказав він.

Також Гебреїсус закликав Китай активніше ділитися інформацією, пов’язаною з COVID-19. За його словами, необхідно продовжувати дослідження захворювання, допоки не буде встановлено його походження.

26 листопада вчені-вірусологи заявили про поширення у Південній Африці нового штаму COVID-19 — B.1.1.529. Всесвітня організація охорони здоров’я провела екстрене обговорення і позначила штам B.1.1.529 як варіант, що викликає побоювання.

Це максимальний ступінь небезпеки: такі варіанти несуть зміни, які можуть сприяти більшій заразності або тяжчому перебігу хвороби.

«Омікрон» має величезну кількість мутацій в білках, набагато більше, ніж усі попередні штами, зокрема «Дельта». В одному гені S-білка виявлено 32 мутації. Деякі з них вже відомі вірусологам за раніше дослідженими штамами, проте нові комбінації викликають побоювання.

Дослідники вважають, що штам «Омікрон», ймовірно, взяв фрагмент генетичного матеріалу від вірусу застуди. Новий штам міг вперше виникнути в людини, інфікованої обома патогенами. Вчені припустили, що «Омікрон» може легко передаватися, викликаючи лише легке або безсимптомне захворювання.

Нещодавно в Британії зареєстрували першу смерть пацієнта зі штамом коронавірусу «Омікрон». Це перший у світі підтверджений летальний випадок від нового варіанту.

Нагадаємо, що штам «Омікрон» став панівним у Сполучених Штатах Америки. На цей COVID-варіант наразі припадає 73% випадків зараження коронавірусом у країні.