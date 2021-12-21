«Омікрон» став домінантним у США — є перша жертва інфекції. Фото: istock

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Штам «Омікрон» став панівним у Сполучених Штатах Америки (США). На цей COVID-варіант наразі припадає 73% випадків зараження коронавірусом у країні.

Кількість нових випадків захворювання невпинно зростає. Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, у Нью-Йорку хворих на ковід стало на 60% за тиждень. Нью-Йорк встановив рекорд із нових випадків, зареєстрованих за день із початку пандемії протягом трьох днів поспіль. Зазначається, що також зростає кількість випадків «проривних» інфікувань серед 61% повністю вакцинованого населення, включаючи 30%, які отримали ревакцинацію.

У штаті Техас зафіксували першу смерть чоловіка зі штамом «Омікрон». Йому було близько 50 років, він не був щеплений і мав хронічні проблеми зі здоров’ям. Представники органів охорони здоров’я США нагадали, що не вважають штам «Омікрон» більш смертельним, але наголошують на необхідності бустерної дози вакцини від інфекції.

За останні чотири тижні коронавірусом у США заразилися понад 3 млн осіб, померли понад 34 тис. США продовжують лідирувати у світі за цими двома показниками.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу третьою дозою буде ефективною проти нового штаму «Омікрон». Бустерна доза в 55 мікрограмів у 37 разів підвищує рівень антитіл.

Джерело: Reuters