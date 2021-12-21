«Омикрон» стал доминирующим в США — есть первая жертва инфекции. Фото: istock

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Ракурс

Штамм «Омикрон» стал господствующим в Соединенных Штатах Америки (США). На этот COVID-вариант сейчас приходится 73% случаев заражения коронавирусом в стране.

Количество новых случаев заболевания постоянно растет. Об этом сообщает Reuters.

В частности, в Нью-Йорке больных ководом стало на 60% больше за неделю. Нью-Йорк установил рекорд по новым случаям, зарегистрированным за день с начала пандемии в течение трех дней подряд. Отмечается, что также растет количество случаев «прорывных» инфицирований среди 61% полностью вакцинированного населения, включая 30%, получивших ревакцинацию.

В штате Техас зафиксировали первую смерть мужчины со штаммом «Омикрон». Ему было около 50 лет, он не был привит и имел хронические проблемы со здоровьем. Представители органов здравоохранения США напомнили, что не считают штамм «Омикрон» более смертельным, но подчеркивают необходимость бустерной дозы вакцины от инфекции.

За последние четыре недели коронавирусом в США заразились более 3 млн человек, умерли более 34 тыс. США продолжают лидировать в мире по этим двум показателям.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса третьей дозой будет эффективной против нового штамма «Омикрон». Бустерная доза в 55 микрограммов в 37 раз повышает уровень антител.

Источник: Reuters