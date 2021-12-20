День зимнего солнцестояния. Фото: pmg.ua

https://racurs.ua/n164702-den-zimnego-solncestoyaniya-otmechaut-21-dekabrya-chto-nujno-znat.html

Ракурс

21 декабря отмечают День зимнего солнцестояния. Это время, когда ночь будет самой длинной в году, а день — самым коротким.

В Украине зимнее солнцестояние начнется 21 декабря в 17.58 часов. В разных культурах мира этот день считают мистическим и магическим.

У древних славян в день зимнего солнцестояния начинали отмечать наступление нового года. Люди устраивали шумное веселье, массовые гуляния, ярмарки, пели колядки и разжигали костры на улице.

Накануне хозяйки и хозяева наводили порядок в домах, а также избавлялись от старых ненужных вещей. Считалось, что нужно очищать жилище, жизнь и мысли от лишних вещей. Люди верили, что избавившись от старого, появляется место для нового.

День ангела отмечают Кирилл, Виктория, Анфиса, Сергий. 21 декабря в церковном календаре — день памяти мученицы Анфисы Римской. Она отказалась от предложения принять арианское крещение и была сожжена.

Муж же святой мученицы, испугавшись, добровольно принял арианское крещение. Но вскоре Бог послал ему кару — он был сожжен молнией с неба, когда находился напротив городской церкви.

Народные приметы: