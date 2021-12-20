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Ракурс
День зимнего солнцестояния. Фото: pmg.ua

День зимнего солнцестояния отмечают 21 декабря — что нужно знать

20 дек 2021, 22:18
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21 декабря отмечают День зимнего солнцестояния. Это время, когда ночь будет самой длинной в году, а день — самым коротким.

В Украине зимнее солнцестояние начнется 21 декабря в 17.58 часов. В разных культурах мира этот день считают мистическим и магическим.

У древних славян в день зимнего солнцестояния начинали отмечать наступление нового года. Люди устраивали шумное веселье, массовые гуляния, ярмарки, пели колядки и разжигали костры на улице.

Накануне хозяйки и хозяева наводили порядок в домах, а также избавлялись от старых ненужных вещей. Считалось, что нужно очищать жилище, жизнь и мысли от лишних вещей. Люди верили, что избавившись от старого, появляется место для нового.

День ангела отмечают Кирилл, Виктория, Анфиса, Сергий. 21 декабря в церковном календаре — день памяти мученицы Анфисы Римской. Она отказалась от предложения принять арианское крещение и была сожжена.

Муж же святой мученицы, испугавшись, добровольно принял арианское крещение. Но вскоре Бог послал ему кару — он был сожжен молнией с неба, когда находился напротив городской церкви.


Народные приметы:

  • морозный и тихий день — к снежной и мягкой зиме;
  • птицы попрятались под крышей дома — к метели;
  • снежит — лето будет дождливым;
  • вьюга в этот день — летом ожидаются осадки.

Источник: Ракурс


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