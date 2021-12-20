Госдеп США не советует американцам путешествовать в Украину – в чем причина

https://racurs.ua/n164701-gosdep-ssha-ne-sovetuet-amerikancam-puteshestvovat-v-ukrainu-v-chem-prichina.html

Ракурс

Государственный департамент США продолжает советовать американцам не ездить в Украину из-за пандемии коронавируса, а также усиления военной угрозы со стороны России.

Посольство Соединенных Штатов в Украине опубликовало консультацию по путешествиям на территорию нашего государства, где в первую очередь советует этого не делать.

На сайте отмечается, что в Украине распространенным явлением являются преступления, направленные против иностранцев и их собственности.

Демонстрации, которые со временем перерастают в насильственные, регулярно проходят по всей Украине, в том числе и в Киеве. Произошли также политические убийства и взрывы. Есть сообщения о насильственных нападениях на группы меньшинств и полицию со стороны радикальных групп, — говорится в документе.

Также упоминается агрессия России и планы Кремля по полномасштабному нападению на Украину. Также граждан США призвали не посещать Крым из-за произвола оккупационных властей. Упоминаются и риски при посещении неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

Условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на подконтрольных России восточных областях, непредсказуемы и могут ухудшиться без предупреждения, — говорится в сообщении.



Причиной не посещать Украину является и эпидемия коронавируса. Согласно данным Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC), состояние эпидемии в Украине оценивается как ситуация четвертого уровня. Это означает, что в Украине огромное количество ежедневных случаев заражения COVID-19.

Напомним, ранее в посольстве Соединенных Штатов Америки откровенно посмеялись над заявлением Министерства иностранных дел РФ по отношению к Украине как независимому государству.