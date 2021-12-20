Держдеп США відмовляє американців від подорожей в Україну – в чому причина. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n164701-derjdep-ssha-vidmovlyaie-amerykanciv-vid-podorojey-v-ukrayinu-v-chomu-prychyna.html

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Державний департамент США продовжує радити американцям не їздити в Україну через пандемію коронавірусу, а також посилення військової загрози з боку Росії.

Посольство Сполучених Штатів в Україні опублікувало консультацію щодо подорожей на територію нашої держави, де в першу чергу радить цього не робити.

На сайті зазначається, що в Україні поширеним явищем є злочини, спрямовані проти іноземців та їхньої власності.

Демонстрації, які часом переростають у насильницькі, регулярно відбуваються по всій Україні, зокрема і в Києві. Відбулися також політичні вбивства та вибухи. Є повідомлення про насильницькі напади на групи меншин і поліцію з боку радикальних груп, — зазначається в документі.

Також згадується агресія Росії та плани Кремля щодо повномасштабного нападу на Україну. Також громадян США закликали не відвідувати Крим через свавілля окупаційної влади. Згадуються й ризики при відвідуванні непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей.

Умови безпеки, особливо вздовж кордонів України, в окупованому Росією Криму та на підконтрольних Росії східних областях, є непередбачуваними та можуть погіршитися без попередження, — йдеться в повідомленні.



Причиною не відвідувати Україну є ще й епідемія коронавірусу. Згідно з даними Центру контролю та профілактики захворювань (CDC), стан епідемії в Україні оцінюють як ситуацію четвертого рівня. Це означає, що в Україні дуже велика кількість щоденних випадків зараження COVID-19.

Нагадаємо, раніше в посольстві Сполучених Штатів Америки відверто посміялись над заявою Міністерства закордонних справ РФ щодо ставлення до України як незалежної держави.